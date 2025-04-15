Стюардесса рассказала, где брать маску на младенца без места

По правилам большинства российских авиакомпаний, младенцы до 2 лет могут лететь бесплатно. Ребенку не предоставляется отдельное место, время в полете он проводит на коленях одного из родителей, а на время взлета и посадки выдается специальный детский ремень, который фиксируется на ремне безопасности взрослого. Однако, как правило, родителям не объясняют, что делать в случае разгерметизации салона, кроме того, что маской нужно сначала обеспечить себя, а потом ребенка.

«Если кресел на блоке три, то маски там будет четыре. Поэтому бортпроводники контролируют, чтобы на одном блоке не было, например, двух мам с грудничками», – рассказала «Новому Дню» бортпроводник одной из российских авиакомпаний.

В салоне бизнес-класса, где кресел в блоке по два, масок будет, соответственно, по три. «Еще у дверей по две маски, в туалетах – по три. Поэтому меня, например, раздражает скопление пассажиров в вестибюле или в проходе в очереди в туалет – в первую очередь, по этой причине», – добавила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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