«Я упал с самой высокой горы в самое глубокое ущелье», – Костомаров дал совет, как жить дальше (ФОТО, ВИДЕО)

Олимпийский чемпион Роман Костомаров сегодня встретился с уральскими врачами. Он рассказал историю своего непростого восстановления и реабилитации и ответил на вопрос – как жить дальше после подобных потрясений.

Роман Костомаров: как не сдаваться

«Был ужас, потекли горькие слезы, ничего больше не двигалось, мне только и оставалось дать согласие на эту операцию, – вспоминает Костомаров. – Я просто упал с самой высокой горы в самое глубокое ущелье, больше я себе ничего не мог представить, это было полное опустошение, на это потребовалось долгое время, чтобы принять и найти в себе силы, чтобы найти смысл дальше жить и поверить в то, что раз уж ты остался жив, значит… Вера моей жены, наши дети, люди, которые в меня верили, было невозможно сдаться. Конечно, это произошло не сразу».

Костомаров о выступлениях после операции

Напомним, в январе 2023 года Костомаров попал в больницу из-за ОРВИ. У него быстро проявилась патология легких, так что его пришлось подключать сначала к аппарату ИВЛ, а затем к ЭКМО. У спортсмена развился сепсис, ему пришлось ампутировать кисти рук и стопы. Врачи не давали утешительных прогнозов семье, однако через несколько месяцев он все же пошел на поправку, а после выписки из больницы научился жить с протезами. На встрече с врачами Роман Костомаров признался, что до сих пор поддерживает отношения и с докторами, и с медсестрами, которые выхаживали его. Сейчас спортсмен постоянно тренируется, а на юбилее Татьяны Навки, своей партнерши по фигурному катанию, смог снова встать на лед. «Даже те же костюмы, в которых мы стали олимпийскими чемпионами, штанишки, правда, тесноваты были», – пошутил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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