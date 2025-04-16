При столкновении «двенадцатой» и «Гранты» погибли оба водителя (ФОТО)

Сегодня утром на 101-м км трассы Екатеринбург – Тюмень недалеко от Богдановича столкнулись ВАЗ-2112 и «Лада Гранта».

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте. Их личности устанавливаются сотрудниками полиции.

Движение транспорта временно организовано по одной полосе, введен реверс, экипажи ДПС регулируют поток транспорта.

Богданович, Елена Владимирова

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