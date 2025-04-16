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Среда, 16 апреля 2025, 09:33 мск

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Главный уральский нарколог уехал в командировку в ДНР

Фото предоставлено Антоном Поддубным

Главный нарколог Минздрава РФ в УрФО Антон Поддубный уехал в командировку в Донецкую область. Сейчас он находится в Тельманово. Поддубный в том числе будет вести консультативный прием пациентов в местной центральной райбольнице. Сам врач подтвердил «Новому Дню» факт командировки, однако от комментариев воздержался.

Добавим, для Поддубного это уже вторая рабочая поездка в новые регионы. В прошлом году он месяц работал в Бердянске Запорожской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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