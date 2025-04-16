Главный уральский нарколог уехал в командировку в ДНР

Главный нарколог Минздрава РФ в УрФО Антон Поддубный уехал в командировку в Донецкую область. Сейчас он находится в Тельманово. Поддубный в том числе будет вести консультативный прием пациентов в местной центральной райбольнице. Сам врач подтвердил «Новому Дню» факт командировки, однако от комментариев воздержался.

Добавим, для Поддубного это уже вторая рабочая поездка в новые регионы. В прошлом году он месяц работал в Бердянске Запорожской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube