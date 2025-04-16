Автобусы до садовых участков будут ходить чаще

В Екатеринбурге для автобусов № 63, 92, 94, 95, которые ходят до садовых участков, ввели летнее расписание. Теперь на линии они будут ездить чаще.

«Летнее расписание позволит обеспечить транспортную доступность для горожан до садовых участков. Изменение предусматривает увеличение количества рейсов – так на линии одновременно будет работать больше машин, сокращая время ожидания транспорта», – отметили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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