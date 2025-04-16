Екатеринбуржцы выберут парк, который будет отремонтирован за счет бюджета

В Екатеринбурге уже в ближайший понедельник, 21 апреля, начнется голосование за парк, который получит бюджетные деньги на восстановление и реконструкцию. Выбрать уральцам надо будет один из восьми. Важное условие этого года – проголосовать должно не меньше 388 тысяч человек.

В прошлом году екатеринбуржцы установили рекорд, тогда было набрано свыше 309 тысяч голосов, напомнил мэр уральской столицы Алексей Орлов. Это был третий результат в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Однако планка для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» постоянно повышается, и чтобы город получил бюджетные деньги, его жители должны продемонстрировать заинтересованность. KPI по числу участников голосования устанавливается федеральными властями.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель Екатеринбурга имел возможность внести свой вклад в формирование комфортной и современной городской среды, высказав свое мнение о том, какие именно общественные пространства нуждаются в первоочередном благоустройстве», – подчеркнул мэр уральской столицы.

Отметим, голосование продлится порядка полутора месяцев, выбрать свой парк можно будет вплоть до 12 июня. Победитель, если Екатеринбург выполнит показатель по числу проголосовавших, получит федеральное финансирование уже в следующем, 2026 году, тогда и начнутся работы.

По традиции, каждый район города представлен одним общественным пространством.

В Академическом районе – Преображенский парк (2 очередь, 2 этап);

в Верх-Исетском районе – сквер на пересечении Крауля и Викулова;

в Железнодорожном районе – набережная Исети и Ольховки от дома на Гражданской, 11, до Колмогорова;

в Кировском районе – Основинский парк;

в Ленинском районе – сквер на Амундсена от Волгоградской до Бардина;

в Октябрьском районе – парк имени 50-летия Советской власти, также известный как Метеогорка (2 этап);

в Орджоникидзевском районе – бульвар по улице Культуры;

в Чкаловском районе – парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы.

Отметим, что возможность проголосовать будет как очно, так и через «Госуслуги» – на платформе обратной связи. Кроме того, в Екатеринбурге полторы тысячи волонтеров будут опрашивать горожан и фиксировать их выбор в торговых центрах города, высших и средних образовательных организациях, а также при проведении общегородских массовых мероприятий.

Важно, что участие в голосовании за достойный реконструкции парк могут принимать не только совершеннолетние, но и молодые екатеринбуржцы – от 14 лет.

В списке общественных пространств, которые уже были благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды», числятся парк «Зеленая Роща», парк имени XXII партсъезда (у Дворца молодежи), набережная Исети, сквер у оперного театра и первая очередь Преображенского парка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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