Очередных курьеров-мошенников из Москвы задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали еще двоих курьеров, которые забирали деньги у пенсионеров после того, как тем звонили мошенники-лжесиловики. Двух москвичей, 32 и 38 лет, подозревают в хищении нескольких сотен тысяч рублей у пожилых жительниц уральской столицы. Пострадавших как минимум двое, рассказали в полиции города.

В правоохранительные органы в один день поступило обращение от женщин 1936 и 1947 годов рождения. Обе заявительницы рассказали, что им звонили неизвестные, представлялись работниками правоохранительных органов и сообщали, что злоумышленники пытаются похитить их деньги. Аферисты убедили женщин, что им необходимо «задекларировать» все имеющиеся у них наличные, чтобы те не утекли в недружественные государства, для чего деньги нужно передать курьеру. Одна лишилась 350 тысяч рублей, вторая – 500 тысяч. Причем первой, когда она передала деньги, открыто сказали попрощаться с деньгами навсегда, а вторую отправили в банк снимать еще полмиллиона, но ее вовремя остановили бдительные сотрудники банка и подоспевшие полицейские.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личности обоих курьеров и задержать их. «Они не стали отрицать своей причастности к хищению денег, как под копирку поясняли, что устроились на работу через интернет, основными задачами было забирать и пересылать деньги на указанные счета. «Кураторы» купили им билеты на самолет до Екатеринбурга и указали адреса, где необходимо забрать деньги», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Интересно, что оба курьера убеждали полицейских, что не осознавали преступного характера своих действий. В отношении обоих возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Оба помещены под стражу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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