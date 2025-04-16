Денис Паслер посетил заводы и соцобъекты Верхней Пышмы (ФОТО)

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер совершил рабочую поездку в Верхнюю Пышму. Он оценил ход строительства производства, где будут выпускать высокоскоростные электропоезда, а также ход реконструкции школы № 22 и Верхнепышминской центральной городской больницы.

Как сообщили в ДИПе, на заводе «Уральские локомотивы» врио губернатора осмотрел цех по производству локомотивов и тележек, а оттуда на скоростном электропоезде «Финист» переехал к цеху производства поездов. Из кабины «Финиста» врио губернатора оценил ход строительства корпусов, где будут производиться высокоскоростные электропоезда.

«Это не первое мое посещение предприятия, и я думаю, не последнее. Я вижу, что оснащение, оборудование, технологии развиваются, меняются в лучшую сторону. Растет производительность, качество продукции. Благодаря этому по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, здесь, на уральском предприятии, впервые в истории страны создаются поезда, которые будут использоваться на высокоскоростной магистрали. Верю, что коллектив при поддержке региона справится с этой важной государственной задачей», – отметил Денис Паслер.

Напомним, решение о производстве высокоскоростных электропоездов на «Уральских локомотивах» принял президент РФ Владимир Путин, когда посещал предприятие в феврале 2024 года.

Кроме того, Денис Паслер осмотрел стройплощадки социальных объектов – школы и больницы. Здание школы № 22 было введено в эксплуатацию в 1968 году и нуждалось в обновлении. В 2024 году здание снесли, чтобы построить новое вместимостью на 550 мест больше предыдущего. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 15%, работы ведутся в графике. Источники финансирования – областной и местный бюджеты, часть суммы контракта уже оплачена.

Врио губернатора проинспектировал и ход реконструкции Верхнепышминской центральной городской больницы имени П.Д. Бородина. Планируется, что на новом объекте начнут работу отделения анестезиологии, неврологии, кардиологии и терапии. Всего 164 койко-места. Строительная готовность – 49%. Работы также ведутся в соответствии с графиком.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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