Систему здравоохранения в Свердловской области будут «аккуратно донастраивать»

В Свердловской области вероятна оптимизация медучреждений, об этом рассказал врио губернатора Денис Паслер, отвечая на вопрос о задачах своего заместителя и министра здравоохранения Татьяны Савиновой.

«У нее есть определенный опыт, в том числе в нашей области. За эти годы она ничего из того, что не нужно было закрыть, не закрыла. Если есть жители и есть кадры и объем работ – он будет оказан. Есть логистика, маршрутизация – они могут пересматриваться», – отметил он.

Также Паслер подчеркнул, что «здравоохранение живет системой ОМС, привязанной к жителю». «Вопросы количества людей, маршрутизации, определяют финсостояние каждого медучреждения, если в маленьком учреждении нет людей, которые его посещают, приходится решать этот вопрос. Мы учитываем интересы всех сторон, если и будут решения обсуждаться, то они будут обсуждаться многофакторно, чтоб качество медицинского обслуживания не менялось. Система требует аккуратной донастройки», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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