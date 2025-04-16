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Среда, 16 апреля 2025, 16:59 мск

Новости Екатеринбург

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Названа сумма поддержки бойцам СВО и их семьям на Урале

В Свердловской области выделяется больше 20 млрд рублей на поддержку бойцов СВО и членов их семей.

«Область взяла на себя дополнительные обязательства и готова в полной мере их выполнить. Это нужно сейчас и нужно в будущем, мы выделяем больше 20 млрд рублей на эти цели, вопрос о ребятах, которые уже вернулись и вернутся потом. Это социальная помощь, медицинская, адаптация, работа, будем выстраивать работу, обращаться к практикам других регионов. Своего опыта у нас тоже достаточно», – сказал сегодня врио губернатора региона Денис Паслер.

Екатеринбург, Елена Сычева

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