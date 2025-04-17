14-летний велосипедист умер после ДТП, которое случилось на тренировке за городом

В Нижнем Тагиле расследуют трагический несчастный случай – во время тренировки на автодороге 14-летнего велосипедиста сбил автомобиль. Через две недели подросток умер в больнице.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, 30 марта 2025 года группа подростков-велогонщиков под руководством тренера занималась на автодороге Пышма – деревня Талица в Пышминском районе Свердловской области. Одного из мальчиков сбил проезжавший по дороге автомобиль.

В отношении тренера возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности гибель человека». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

«Прокуратура Дзержинского района г. Нижний Тагил организовала проверку соблюдения законодательства в деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 4», в ходе которой будут установлены обстоятельства происшествия, а также дана правовая оценка деятельности организации в части обеспечения безопасности воспитанников во время образовательного процесса. Расследование уголовного дела также находится на контроле прокуратуры района», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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