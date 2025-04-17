14% всех покупок уральцы делают в Интернете

В регионах Урала растет доля покупок, совершенных с помощью интернет-сервисов. По итогам 2024 года доля онлайн-продаж в общем торговом обороте превысила 14%, увеличившись за год на 2%.

Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, чаще всего уральцы приобретали на маркетплейсах продукты питания, товары для дома, мебель, одежду и технику.

Кроме того, возможность дистанционной покупки положительно сказалась на оборотах заведений общепита. Сейчас владельцы кафе и ресторанов развивают и совершенствуют свои приложения, расширяя продуктовую линейку и сокращая время доставки, а пользователи ценят онлайн-сервисы за удобство и быстроту. Отчасти благодаря этому в Свердловской области оборот общественного питания в феврале 2025 года был на 13% выше, чем год назад.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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