В Преображенском парке прошёл первый субботник: началась подготовка площадки для скейт-парка (ФОТО)

В Академическом районе Екатеринбурга провели первый весенний субботник на территории Преображенского парка. Мероприятие прошло при участии главы Екатеринбурга Алексея Орлова, который поприветствовал участников и выразил поддержку инициативе.

За несколько часов была расчищена территория площадью 1409 квадратных метров и сформирована песчаная подушка, которая станет основанием для строительства современной скейт-площадки. Уже этим летом здесь появится полноценное пространство для активного, безопасного и свободного досуга молодежи.

«Мы всегда поддерживаем инициативы, которые делают Академический не просто современным районом, но и пространством, открытым и комфортным для жителей и горожан любого возраста. Сегодняшний субботник – это не только подготовка территории под будущий скейт-парк. Это яркий пример того, как городская среда развивается вместе с жителями, с участием спортсменов и при поддержке администрации Екатеринбурга. Мы верим, что площадка, которую мы начинаем обустраивать сегодня, станет местом, где молодёжь сможет безопасно и с удовольствием проводить время, развивать спортивные навыки», – отметил Сергей Ланцов, генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое».

В мероприятии приняли участие представители администрации района, сотрудники АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), УК «Академический», а также активные жители Академического. Будущий скейт-парк станет частью комплекса общественных пространств, формируемых в Академическом районе.

Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»

Екатеринбург, Таисья Исупова

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