Академию единоборств РМК признали лучшей в стране

Екатеринбургская Академия единоборств РМК стала победителем XII ежегодной премии Sport Facilities в номинации «Лучший дворец единоборств». Церемония чествования финалистов прошла накануне в Министерстве спорта Российской Федерации. Награду получил директор спортучреждения Евгений Звездников.

Напомним, Академия открылась в 2018 году. В ней тренируются как профессиональные спортсмены, такие как экс-чемпион UFC Петр Ян и капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков, так и обычные екатеринбуржцы, в том числе дети и подростки. Еженедельно в спорткомплексе проходят профессиональные и любительские турниры.

«Хочется сказать, что те проекты, за которые берется Игорь Алексеевич (Алтушкин, основатель Академии, – прим. ред.), меняют не просто город, а мышление молодежи. Академия РМК доказывает это каждый день на протяжении семи лет. Спасибо жюри за оказанное доверие и признание», – сказал Звездников.

Фото пресс-службы организатора премии Sport Facilities

Екатеринбург, Елена Сычева

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