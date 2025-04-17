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Четверг, 17 апреля 2025, 14:17 мск

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В школьном дворе один ученик наехал на самокате на другого (ФОТО)

Фото: Свердловская госавтоинспекция

Сегодня во дворе школы № 127 (микрорайон Семь Ключей) подросток на электросамокате сбил 12-летнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, подросток 2009 г.р. совершил наезд на 12-летнего мальчика, пострадавший получил травму ноги и ушибы, доставлен в детскую городскую клиническую больницу № 9.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что подросток управлял электросамокатом мощностью 500 Вт, такое транспортное средство приравнивается к мопеду. Для управления им необходимо иметь водительское удостоверение категории М. Сотрудники полиции возбудят административное производство в отношении лица, передавшего самокат подростку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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