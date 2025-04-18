До конца года на Урале должны достроить 7 детских поликлиник

До конца 2025 года в Свердловской области необходимо завершить строительство семи зданий новых поликлиник. Такое поручение дал врио губернатора Денис Паслер накануне на заседании правительства.

Как сообщили в ДИПе, о ходе строительства рассказала заместитель губернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова: «По четырем объектам у нас нет никаких сомнений, планируем их сдать в третьем квартале или начале четвертого. По трем объектам существуют вопросы, связанные с недостаточным количеством строителей на площадках. С подрядчиками разработаны дорожные карты по устранению отставания от графика. Министерство здравоохранения области осуществляет еженедельный мониторинг хода работ».

В Екатеринбурге возводят две детские поликлиники. Первая – в составе детской городской больницы № 15 на Уралмаше, рассчитанная на 700 посещений в смену. В современном четырехэтажном здании площадью около 14 тысяч квадратных метров разместятся участковая служба, кабинеты узких специалистов, дневной стационар, отделения диагностики и клинические лаборатории.

Вторая поликлиника – подразделение детской городской клинической больницы № 9 на Сортировке. Площадь здания составляет 7,5 тысячи квадратных метров.

В Серове строится детская поликлиника площадью 7 тысяч квадратных метров, которая заменит старое учреждение, расположенное в приспособленном помещении бывшего детского сада – новое здание будет в семь раз больше. В Артемовском возводится амбулаторный корпус центральной районной больницы площадью более 8 тысяч квадратных метров с проектной мощностью 500 посещений в смену.

В Реже строители возводят филиал городской поликлиники площадью 3,4 тысячи квадратных метров на 150 посещений в смену. В Березовском появится двухсекционная детская поликлиника площадью 7,4 тысячи квадратных метров, рассчитанная на 400-500 посещений в смену.

В Арамили строят детскую поликлинику с бассейном. Площадь здания составляет 4,4 тысячи квадратных метров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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© 2025, РИА «Новый День»

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