В Екатеринбурге помыли Ленина (ФОТО)

Сегодня утром на площади 1905 года помыли памятник Ленину. Мероприятие прошло в рамках Месячника чистоты и преддверии празднования юбилея Великой Победы, сообщили в мэрии.

«Традиционно каждый год мы приводим в порядок памятник Ленину и мемориал-памятник воинам-визовцам, погибшим на фронте в годы Великой Отечественной войны. Специалисты используют пенящее средство, которое помогает вспенить пыль, а потом памятник промывается чистой водой. Работа занимает около 2-х часов», – рассказал заместитель главы администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга Сергей Картавенко.

Традиционно памятники в Екатеринбурге коммунальщики моют два раза в год: перед Днем Победы и Днем города.

В планах муниципалитета – помыть стелу «Екатеринбург», памятник Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, бюст Григория Бахчиванджи и многие другие. Работы будут завершены к началу мая.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube