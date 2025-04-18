В пяти городах перекроют улицы ради крестного хода на Пасху

В пяти городах Свердловской области в воскресенье, 20 апреля, временно перекроют дороги, чтобы пропустить пасхальные крестные ходы. Госавтоинспекция приводит список этих ограничений.

Екатеринбург

Время ограничения: с 16:00 до 18:00.

Участки дорог: улица Розы Люксембург (от Куйбышева до Декабристов); улица Куйбышева (от Розы Люксембург до 8 Марта); улица 8 Марта (от Куйбышева до Ленина); проспект Ленина (от 8 Марта до Толмачева); улица Толмачева (от Ленина до Первомайской); улица Царская (от Первомайской до Царской, 10).

Асбест

Время ограничения: с 11:00 до 15:00.

Маршрут: от церкви Богоматери Умиление (ул. Луговая, 19) по улицам Луговая – Горняков – 8 Марта – Садовая – Королева – Павлова – Мира – Ладыженского до Владимирской церкви (ул. Ладыженского, 32), далее по ул. Плеханова.

Краснотурьинск

Время ограничения: с 16:00, маршрут: от храма Святого Апостола Иоанна Богослова (площадь) по бульварам Мира и Ленинскому проспекту до храма Преподобного Максима Исповедника (ул. Карпинского, 13).

Карпинск

Время ограничения: с 18:00, маршрут: от Введенского собора по улицам Советской, Суворова, Первомайской до Казанского храма.

Первоуральск

Время ограничения: с 15:30 до 17:00.

Маршрут: от храма во имя Святых первоверховных апостолов Петра и Павла (ул. Орджоникидзе, 1) по улицам Орджоникидзе, Ленина, Ватутина, площади Победы, проспекту Ильича, ул. Вайнера до завершения мероприятия в храме во имя святой великомученицы Екатерины (ул. Вайнера, 89).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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