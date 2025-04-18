На Пасху в Екатеринбурге потеплеет до +19, возможна гроза

В конце недели в Свердловской области сначала похолодает, а потом потеплеет.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, в ночь на субботу будет от -3 до +2 °C, при прояснениях до -8°, возможен мокрый снег, днем +14…+19 °C, на крайнем севере и крайнем востоке до +9°.

20 апреля будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10, порывы 14-18 м/с. Температура ночью +8…+13 °C, в горах и низинах до +3°, днем +9…+14°, на севере +5…+10°, в Екатеринбурге +19°, на крайнем юге +17…+22 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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