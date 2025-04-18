«УГМК-Арена» победила в номинации «Открытие года» премии Sport Facilities

Екатеринбургская «УГМК-Арена» выиграла ежегодную премию Sport Facilities в номинации «Ледовый дворец – Открытие года». Церемония награждения состоялась в Министерстве спорта РФ.

«Это первая премия «УГМК-Арены», которая официально открылась 10 марта и стала новым домом для ХК «Автомобилист» и БК «УГМК». На следующей неделе арена примет матчи финала премьер-лиги по баскетболу, наши баскетболистки будут бороться за титул чемпиона России», – рассказали в пресс-службе спорткомплекса.

Премия была учреждена журналом «Sport Facilities. Сооружения и индустрия спорта» в 2014 году и призвана объединить спортивную отрасль, поощряя активных и заслуженных ее участников. Вручение наград состоялось в 12-й раз.

Напомним, «УГМК-Арена» – самое большое крытое спортивное сооружение на Урале. Объект может принимать соревнования международного уровня по 11 видам спорта (помимо хоккея и баскетбола – фигурное катание, керлинг, мини-футбол, спортивная гимнастика, единоборства). Максимальная вместимость арены – 15 тысяч человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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