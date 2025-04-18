Под Туринском тракторист умер прямо во время движения (ФОТО)

В Туринском районе трактор съехал с дороги в кювет и опрокинулся. Водителя нашли мертвым.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, ДТП случилось 18 апреля на 2 км автодороги с. Городище – д. Таволожка. Прибывшие на место ДТП медики установили, что тракторист 1995 г.р. умер еще до аварии.

Полицейскими установлена личность погибшего, им оказался местный житель, имеющий 13-летний водительский стаж.

В рамках проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина гибели мужчины.

Туринск, Елена Владимирова

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