Предприятия ЕВРАЗа на Урале получили комплексное экологическое разрешение (КЭР). Этот единый документ выдается Росприроднадзором на семь лет, в нем регламентируются все виды возможного воздействия ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК на окружающую среду и утверждает их соответствие требованиям природоохранного законодательства.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа, для получения КЭР экологические службы уральских предприятий ЕВРАЗа и управляющей компании провели большую работу. Данный документ – ключевой для промышленных предприятий. Он содержит обязательные к выполнению мероприятия, направленные на снижение всех видов воздействия на окружающую среду. КЭР заменяет всю прежнюю разрешительную экологическую документацию.

«Мы модернизируем оборудование и выбираем его с учетом достижения наилучших доступных технологий в области экологии, – отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев. – Получение КЭР подтверждает выполнение предприятиями ЕВРАЗа на Урале законодательных требований и учитывает краткосрочные и долгосрочные цели по снижению нагрузки на окружающую среду».

Отметим, что в ЕВРАЗе принята и реализуется долгосрочная экологическая стратегия, которая включает в себя сокращение выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты. Также компания стремится максимально перерабатывать и использовать отходы производства, цель – достичь уровня 95%.

В 2024 году на экологические мероприятия в Нижнем Тагиле и Качканаре ЕВРАЗ направил более 4,6 млрд рублей. На ЕВРАЗ НТМК полностью реализованы шесть из девяти воздухоохранных экологических мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух», остальные выполняются в соответствии с установленными сроками. Всего за последние 30 лет комбинат снизил выбросы более чем в 4,5 раза. Предприятие в полной мере применяет 100 элементов наилучших доступных технологий (НДТ) в области экологии из 139 возможных, частично применяются 29 элементов НДТ.

Екатеринбург, Елена Васильева

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