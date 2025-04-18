Врач развенчала мифы о сдаче донорской крови

Более 36 тысяч свердловчан стали донорами крови в 2024 году – это на 2,8% больше, чем годом ранее. Несмотря на то, что количество донаций крови растет, среди населения до сих пор ходят мифы о последствиях донорства. Популярные заблуждения развенчала заместитель главврача областной станции переливания крови и главный внештатный трансфузиолог региона Наталья Попкова.

«Многие боятся, что сдавать кровь – больно. Но это не больнее чем введение иглы внутривенно. Процедура забора очень простая и безболезненная. Второй миф: при сдаче крови можно чем-то заразиться. Это абсолютно исключено. Учреждения службы крови используют только одноразовые материалы, вплоть до перчаток и мешков для заготовки крови. Еще одно заблуждение, когда люди думают: «Моя группа крови не востребована». На самом деле, сколько доноров в популяции, столько и реципиентов. Да, иногда мы можем отказать в приеме донора, потому что есть достаточный запас определенной группы крови. Мы работаем по заявкам медицинских организаций. Но нам важны все группы крови», – рассказала на пресс-конференции в ТАСС врач.

На сайте службы крови есть «донорский светофор», который отражает потребности больниц в донорской крови в реальном времени. На сдачу крови можно записаться на портале «Госуслуги» и выбрать удобный для себя вариант. Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, женщины – не более четырех. Все данные заносятся в электронную базу, нарушить интервал донаций невозможно (то есть сдавать кровь чаще, чем положено по нормам), отметила Наталья Попкова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube