«Чья-то недобрая шутка», – в Пышме опровергли превращение памятника Ленину в рампу для скейтбордистов

Памятник Ленину в Верхней Пышме не будут переоборудовать в рампу для катания на скейтбордах, более того, таких планов никогда не было. Об этом заявил председатель городской думы Иван Зернов.

«Сегодня на этом участке ведутся строительные работы, поэтому территория огорожена и проход закрыт. Скорее всего, визуализация скейтбордистов – чья-то недобрая шутка. Добавлю, что мы сохраним на этом месте памятник Ленину, скейтпарк по проекту отнесен в другое место, поэтому постамент не будет использован в качестве рампы», – заявил депутат.

Накануне сообщение о том, что постамент памятника Ленину превратят в рампу для скейтбордов, широко разошлось по телеграм-каналам и соцсетям. На новость болезненно отреагировала депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина. «С главы города обязательно нужно спросить. Я думаю, что мы сделаем это вместе с нашими депутатами. Но вот такое разнузданное, вульгарное отношение к советской истории, которое вообще свойственно Свердловской области, мне кажется, нужно на самом высоком уровне обсудить и пресечь. Детей наказывать не надо, наказывать надо взрослых и власть, которые не воспитали этих детей в духе уважительного отношения к истории. Конечно, это не что иное, как осквернение памятника. Это то же самое, что на могиле ваших родителей танцевать свадебный вальс», – заявила Останина телеграм-каналу «База».

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube