В Екатеринбурге водитель Cherry сбил 6-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Это случилось накануне в 19:30 вблизи дома № 2 по улице Гражданской.

Как отметили в региональном УГИБДД, ребенок выбежал на дорогу в неустановленном месте, вблизи пешеходного перехода. В момент ДТП мальчик был без взрослых. Его госпитализировали с различными травмами.

По словам мамы пострадавшего, мальчик провожал старшего брата на тренировку. Причину, по которой он перебегал дорогу, она объяснить не смогла.

«По факту ДТП возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ», – отметили в пресс-службе ведомства.

Полиция проверит образовательную организацию, которую посещает мальчик, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге, также будут направлены материалы в ПДН и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, для рассмотрения вопроса о привлечении законных представителей по ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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