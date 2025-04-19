Уральские священники провели службу в главном храме русского православия в Иерусалиме

Сегодня старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло и наместник монастыря святых Царственных страстотерпцев игумен Мелитон Зыбин провели особую службу в Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме. Богослужение возглавили Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и Митрополит Каширский Феогност.

«Трудно описать ощущения, которые сейчас испытывает каждый из нас. Это особый день, когда мы видим Плащаницу Христа в центре храма и понимаем, что уже завтра будем праздновать Величайший праздник – Пасху. Это день, когда мы узнаем друг друга лучше и даже становимся ближе к друг другу по-человечески», – делится отец Мелитон.

В храме собрались 500 прихожан, в том числе и участники паломнической миссии, которые сегодня ночью доставят в Екатеринбург частицу Благодатного огня. Среди молящихся также были спортсмены клуба «Архангел Михаил»: Иван Петренко, Игорь Загайнов, Никита Кондратов и директор Волонтёрского центра РМК Владислав Овчинников.

Как ранее писал «Новый День», Благодатный огонь доставят на Урал в ночь с субботы на воскресенье и привезут в Свято-Троицкий кафедральный собор, а затем и во все храмы и церкви региона. Организацию миссии взял на себя Фонд святой Екатерины.

Фото Фонда святой Екатерины

Екатеринбург, Иерусалим, Дарья Деменева

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