В старом городе в Иерусалиме предприняты особые меры безопасности в связи со схождением Благодатного огня

В Иерусалиме принимаются меры особой безопасности – сегодня 11 тысяч паломников пошли в храм Гроба Господня на таинство схождения Благодатного огня.

Как рассказал ТАСС официальный представитель израильской полиции, майор Михаэль Зингерман, в эти часы на улицах Иерусалима дежурят сотни сотрудников правоохранительных органов. Въезды в Старый город, где ожидается схождение огня, перекрыты.

обеспечении порядка вокруг Старого города и внутри него с раннего утра задействованы оперативные сотрудники иерусалимской полиции, бойцы спецподразделений, кинологи, взрывотехники. В этом году, по словам полицейского, в Иерусалиме ожидается гораздо больше христианских паломников, чем годом раньше, в том числе потому, что многие авиакомпании возобновили рейсы в Израиль, прерванные в прошлом году.

«Конечно, огромное количество людей сегодня, паломники со всего света ожидаются, – сказал Зингерман. – Со вчерашнего дня сотни полицейских уже сосредоточены и в районе Старого города, и на подъездах к нему. Делается все необходимое, чтобы обеспечить самое главное – безопасность всех людей, которые будут находиться в Старом городе и в пределах храма».

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», израильская полиция работник тщательно, но аккуратно. Всех входящих в храм досмотрели. Эксцессов не было.

Напомним, что при содействии фонда святой Екатерины делегация уральских паломников накануне улетела в Израиль. Возглавляет миссию на святую землю отец Максим Миняйло. После схождения огня его самолетом доставят в Екатеринбург и раздадут по приходам.

Иерусалим, Елена Васильева

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