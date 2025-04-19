Завтра на Среднем Урале будет сильный ветер

В ГУ МЧС Свердловской области предупредили, что завтра ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Спасатели просят жителей соблюдать меры предосторожности в непогоду: «Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения; не прячьтесь от ветра около стен домов; не оставляйте автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций; не нарушайте требования пожарной безопасности».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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