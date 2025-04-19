Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Там сейчас в числе других паломников находится и делегация из Екатеринбурга во главе с отцом Максимом Миняйло. Лампаду с огнем уральцы спецбортом доставят в уральскую столицу в пасхальную ночь.

Поездку традиционно организовал Фонд святой Екатерины.

После приземления в Кольцово лампаду доставят на главное богослужение, которое состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе и передадут митрополиту Верхотурскому и Екатеринбургскому Евгению. Кроме того, святой огонь развезут по всем храмам Свердловской области.

Отметим, что владыка Евгений также прокомментировал схождение огня в своем телеграм-канале: «Благодатный огонь сошел в Иерусалиме. Слава Богу! Будем жить! Христос Воскресе!"

Екатеринбург, Елена Васильева

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