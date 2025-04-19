В Екатеринбурге запретят движение самокатов из-за репетиции парада Победы

В центре Екатеринбурга запретят парковку и движение электросамокатов из-за репетиции парада войск Екатеринбургского гарнизона. Об этом сообщил близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Ограничения будут действовать в границах улиц Челюскинцев, Бориса Ельцина, Малышева, Карла Либкнехта, проспекта Ленина, набережной Рабочей молодежи 30 апреля, 2 и 5 мая с 20:00 до 02:00, 7 мая с 9:00 до 16:00, а также с 00:10 9 мая до 5:00 10 мая.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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