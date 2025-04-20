Алексей Вихарев прошел крестным ходом и был алтарником на пасхальном богослужении

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев накануне светлой Пасхи прошел крестным ходом и в качестве алтарника помог в богослужении в храме Иннокентия Московского. Кроме того, собравшимся на праздничное богослужение Вихарев прочел пасхальное послание Владыки Евгения.

«Это было совершенно особенное и вдохновляющее время. После чтения послания чувствовались невероятные тепло и мудрость, исходящие из слов Владыки, которые призывали нас к единству и любви.

Служба прошла в атмосфере молитвы и благодати, и я благодарен за возможность быть частью этого священнодействия. Надеюсь, что послание вдохновит всех нас на добрые дела и укрепит нашу веру», – отметил Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Елена Васильева

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