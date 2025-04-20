В уральском поселке 18-летний квадроциклист без прав врезался в опору ЛЭП (ФОТО)

Накануне в Свердловской области 18-летний квадроциклист без прав въехал в опору ЛЭП. Его увезли в ЦГБ № 36 Екатеринбурга в тяжелом состоянии с травмой головы. Инцидент случился в 16:30 вблизи садового участка № 88 в СНТ «Механизатор» села Логиново Белоярского района.

Причиной аварии стала потеря контроля над управлением. По данным регионального УГИБДД, пострадавший в момент ДТП был без мотошлема. Он уже привлекался к административной ответственности 7 раз.

«На месте дорожной аварии автоинспекторы и следственно-оперативная группа провели необходимые процессуальные действия. В отношении водителя возбуждено административное производство по ст. 12.24 КоАП РФ, составлены административные материалы за вождение без прав по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, за отсутствие мотошлема по ст.12.6 КоАП РФ», – отметили в пресс-службе ведомства.

Логиново, Дарья Деменева

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