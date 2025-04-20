На время Пасхального крестного хода в центре Екатеринбурга перекроют движение

Сегодня на время Пасхального крестного хода с 16 до 18 часов будет закрыто движение всех видов транспорта в центре Екатеринбурга.

Так, по данным городского УГИБДД, ограничения будут действовать по улицам:

• Розы Люксембург, от Куйбышева до Декабристов;

• Куйбышева, от Розы Люксембург до 8 Марта;

• 8 Марта, от Куйбышева до проспекта Ленина;

• Ленина, от 8 Марта до Толмачева;

• Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;

• Царской, от Первомайской до дома № 10 по улице Царской.

«Для обеспечения порядка и безопасности участников торжественных шествий задействованы экипажи дорожно-патрульной службы. Всего на период праздничного мероприятия задействовано порядка 260 экипажей ДПС [в области]», – отметили в облГАИ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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