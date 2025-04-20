На время Пасхального крестного хода в центре Екатеринбурга перекроют движение

Сегодня на время Пасхального крестного хода с 16 до 18 часов будет закрыто движение всех видов транспорта в центре Екатеринбурга.
Так, по данным городского УГИБДД, ограничения будут действовать по улицам:
• Розы Люксембург, от Куйбышева до Декабристов;
• Куйбышева, от Розы Люксембург до 8 Марта;
• 8 Марта, от Куйбышева до проспекта Ленина;
• Ленина, от 8 Марта до Толмачева;
• Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;
• Царской, от Первомайской до дома № 10 по улице Царской.
«Для обеспечения порядка и безопасности участников торжественных шествий задействованы экипажи дорожно-патрульной службы. Всего на период праздничного мероприятия задействовано порядка 260 экипажей ДПС [в области]», – отметили в облГАИ.
Екатеринбург, Дарья Деменева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»