Урал ждут перепады температуры от +24 до 0

Погода в Свердловской области на этой неделе будет неустойчивой, перепады температур в пределах одних суток будут достигать 20 градусов и больше.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом. Ветер неустойчивый слабый, днем юго-восточный 4-9 м/с. Температура днем +7…+12 °C.

Завтра, 22 апреля, будет облачно с прояснениями, на севере небольшие, местами умеренные осадки, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10, днем порывы 15-17 м/с. Температура ночью +5…+10°, на севере до 0°, днем на юге +19…+24°, на севере +9…+14 °C.

Уже в среду снова похолодает. 23 апреля ночью ожидается 0…+5°, на севере до -5°, днем +6…+10°, небольшой дождь, мокрый снег.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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