На свердловских дорогах всплеск ДТП из-за погодных условий

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 73 ДТП. В восьми авариях были пострадавшие – травмы получили десять человек, в том числе один ребенок, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Автоинспекторы фиксируют, что очень частой причиной дорожных происшествий становится неправильный выбор скорости. Водители едут слишком быстро и теряют управление. Также некоторые автомобилисты пренебрегают разметкой и дорожными знаками, провоцируя аварии на сложных участках и перекрестках.

Напомним, на Среднем Урале в эти выходные резко поменялась погода. В субботу днем воздух прогрелся до +20 °C, но в воскресенье на территорию региона пришли дожди, принеся похолодание. На севере области местами шел мокрый снег.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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