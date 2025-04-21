В минЖКХ подвели итоги отопительного сезона

Отопительный сезон в Свердловской области прошел без серьезных инцидентов. Количество технологических нарушений сократилось на 8,8% по сравнению с прошлым годом, а аварий, на устранение которых потребовалось более суток, стало меньше на треть, сообщили в ДИПе.

«Последствия коммунальных аварий, возникающих в муниципалитетах, решались достаточно оперативно, поскольку запас необходимых сил и средств был подготовлен заранее. Количество технологических нарушений, на устранение которых требовалось более суток, уменьшилось на 33,9%», – отметил и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов заменили порядка 800 километров ветхих тепловых сетей, 350 километров ветхих водопроводных сетей, 200 километров ветхих канализационных сетей и 260 километров электрических сетей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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