Начинающие художники нарисовали верхнепышминского «Львенка» и его дом (ФОТО)

Ученики детской художественной школы Верхней Пышмы стали гостями цифрового депо Верхнепышминского трамвая. Двадцать юных художников, которые учатся на предпрофессиональных программах «Живопись», «Дизайн» получили уникальную возможность побывать в одном из первых в стране цифровых депо и ознакомиться с системой обслуживания трамваев «Львенок», курсирующих между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.

«У нас уникальное современное депо с высокотехнологичными трамваями, поэтому родилась идея знакомить детей с тем, как организуется пространство новых производственных помещений, показать, как это красиво, чисто, технологично. В депо мы бываем каждый день, знаем его каждый уголок, но ребятам удалось представить все по-своему. Впечатления от картин самое положительное. Видно, что дети вдохновились нашим депо. По окончании выставки мы планируем разместить рисунки в депо, это украсит пространство и сохранится для будущего, для истории, – подчеркнул Игорь Заварзин, генеральный директор ООО «Верхнепышминский трамвай».

Преподаватель высшей категории Анастасия Дудко считает, что в рамках художественного образования всегда интересен выход на такие интересные локации. «Не в каждом городе есть обычное депо, а здесь нам для пленэра была предложена столь необычная площадка. Было интересно посмотреть на такой высокотехнологичный объект изнутри. Обычно он не находится в отрытом доступе, поэтому мы благодарны компании за такую возможность» – отметила она.

На выставке в «Кинограде» представлены зарисовки депо и трамвая «Львенок», выполненные разными графическими материалами: карандашом, пастелью, линером, маркерами, цветными карандашами.

«Это был очень необычный опыт. Я сидела рядом с большим трамваем – «Львенком» – и в самом депо зарисовала его карандашом, а линером и красками закончила работу дома. Мне было интересно представить на рисунке, как природа и машины существуют вместе. Основная идея рисунка в том, что линии трамвайных путей, выходя за рамки, символизируют движение в будущее, то, что трамвай в городе – это то, что совмещает научный прогресс и природу» – поделилась своими мыслями Алена Пяткова, ученица IV класса по ДПП «Живопись».

Выставка художественных работ будет демонстрироваться в кинотеатре «Киноград» до конца апреля по адресу: Верхняя Пышма, ул. Чистова, 2.

Отметим, что цифровое трамвайное депо в Верхней Пышме было запущено в феврале 2024 года. Оно играет важную роль в обеспечении работы новой трамвайной линии «Екатеринбург – Верхняя Пышма». Современный комплекс депо занимает площадь 2 га и рассчитан на обслуживание до 25 трамваев. В депо установлены четырехстоечные мобильные домкраты, поворотный круг, автоматизирован моечный комплекс, для управления процессом требуется только один оператор.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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