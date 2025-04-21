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Понедельник, 21 апреля 2025, 10:28 мск

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Начинающие художники нарисовали верхнепышминского «Львенка» и его дом (ФОТО)

Фото предоставлены организаторами мероприятия

Ученики детской художественной школы Верхней Пышмы стали гостями цифрового депо Верхнепышминского трамвая. Двадцать юных художников, которые учатся на предпрофессиональных программах «Живопись», «Дизайн» получили уникальную возможность побывать в одном из первых в стране цифровых депо и ознакомиться с системой обслуживания трамваев «Львенок», курсирующих между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.

«У нас уникальное современное депо с высокотехнологичными трамваями, поэтому родилась идея знакомить детей с тем, как организуется пространство новых производственных помещений, показать, как это красиво, чисто, технологично. В депо мы бываем каждый день, знаем его каждый уголок, но ребятам удалось представить все по-своему. Впечатления от картин самое положительное. Видно, что дети вдохновились нашим депо. По окончании выставки мы планируем разместить рисунки в депо, это украсит пространство и сохранится для будущего, для истории, – подчеркнул Игорь Заварзин, генеральный директор ООО «Верхнепышминский трамвай».

Преподаватель высшей категории Анастасия Дудко считает, что в рамках художественного образования всегда интересен выход на такие интересные локации. «Не в каждом городе есть обычное депо, а здесь нам для пленэра была предложена столь необычная площадка. Было интересно посмотреть на такой высокотехнологичный объект изнутри. Обычно он не находится в отрытом доступе, поэтому мы благодарны компании за такую возможность» – отметила она.

На выставке в «Кинограде» представлены зарисовки депо и трамвая «Львенок», выполненные разными графическими материалами: карандашом, пастелью, линером, маркерами, цветными карандашами.

«Это был очень необычный опыт. Я сидела рядом с большим трамваем – «Львенком» – и в самом депо зарисовала его карандашом, а линером и красками закончила работу дома. Мне было интересно представить на рисунке, как природа и машины существуют вместе. Основная идея рисунка в том, что линии трамвайных путей, выходя за рамки, символизируют движение в будущее, то, что трамвай в городе – это то, что совмещает научный прогресс и природу» – поделилась своими мыслями Алена Пяткова, ученица IV класса по ДПП «Живопись».

Выставка художественных работ будет демонстрироваться в кинотеатре «Киноград» до конца апреля по адресу: Верхняя Пышма, ул. Чистова, 2.

Отметим, что цифровое трамвайное депо в Верхней Пышме было запущено в феврале 2024 года. Оно играет важную роль в обеспечении работы новой трамвайной линии «Екатеринбург – Верхняя Пышма». Современный комплекс депо занимает площадь 2 га и рассчитан на обслуживание до 25 трамваев. В депо установлены четырехстоечные мобильные домкраты, поворотный круг, автоматизирован моечный комплекс, для управления процессом требуется только один оператор.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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