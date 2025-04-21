Началось голосование за парки и набережные

Началось голосование за общественные территории, которые получат бюджетные деньги на восстановление и реконструкцию. Жителям Екатеринбурга нужно выбрать одну локацию из восьми. Важное условие этого года – проголосовать должно не меньше 388 тысяч человек.

Напомним, в прошлом году екатеринбуржцы установили рекорд, тогда было набрано свыше 309 тысяч голосов. Это был третий результат в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Однако планка для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» постоянно повышается, и чтобы город получил бюджетные деньги, его жители должны продемонстрировать заинтересованность. KPI по числу участников голосования устанавливается федеральными властями.

Голосование продлится порядка полутора месяцев, выбрать свой парк можно будет вплоть до 12 июня. Победитель, если Екатеринбург выполнит показатель по числу проголосовавших, получит федеральное финансирование уже в следующем, 2026 году, тогда и начнутся работы.

Список объектов для голосования:

В Академическом районе – Преображенский парк (вторая очередь, второй этап);

в Верх-Исетском районе – сквер на пересечении Крауля и Викулова;

в Железнодорожном районе – набережная Исети и Ольховки от дома на Гражданской, 11, до Колмогорова;

в Кировском районе – Основинский парк;

в Ленинском районе – сквер на Амундсена от Волгоградской до Бардина;

в Октябрьском районе – парк имени 50-летия Советской власти, также известный как Метеогорка (второй этап);

в Орджоникидзевском районе – бульвар по улице Культуры;

в Чкаловском районе – парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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