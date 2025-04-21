МЧС предупредило уральцев о сильном ветре

Специалисты свердловского ГУ МЧС объявили на 22 апреля штормовое предупреждение: на Среднем Урале ожидается ветер с порывами до 18 м/с.
Спасатели рекомендуют:
– на улице не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми;
– не искать укрытие от ветра у стен зданий;
– не парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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