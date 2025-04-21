RCC проведет турнир на «УГМК-Арене» – хедлайнерами станут Шлеменко и Белаз

Лига смешанных единоборств RCC проведет следующий номерной турнир на «УГМК-Арене», сообщили в пресс-службе спорторганизации. Хедлайнерами станут Александр Шлеменко и Влад Белаз.

«Если Александра Шлеменко знает каждый фанат единоборств, то Влад Белаз еще недавно был известен лишь узкой аудитории. В 2024 году Белаз дебютировал в RCC в боях на голых кулаках, нокаутировав одного из самых опасных бразильцев, а после дважды победил звезду лиги Валерия Мясникова. Этот успех сделал его настоящей звездой в России», – напомнили в RCC.

Соглавным событием RCC 22 должен стать поединок Ивана Штыркова и Шамиля Гамзатова. В ближайшее время спортсмены должны подписать контракт на бой.

Билеты поступят в продажу 25 апреля.

Екатеринбург, Елена Сычева

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