Спортивные дворцы и арены Екатеринбурга признаны лучшими в стране

Екатеринбург стал самым спортивным городом из числа городов-миллионников России по итогам двенадцатой премии Sports Facilities. Почти все крупные спортивные объекты уральской столицы получили награды.

«Так, Дворец водных видов спорта признали лучшим водным спортивным объектом страны, в номинации «Лучший дворец единоборств» победила Академия единоборств РМК, «УГМК-Арена» стала «Ледовым дворцом – открытием года», а «Екатеринбург Арена» отличилась своей ИТ-инфраструктурой – ее признали лучшей в стране», – отметили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, лучшим спортивным событием года стал чемпионат России по легкой атлетике, проходивший на стадионе «Калининец». А академия хоккея «Спартаковец» вошла в число лучших спортивных школ с инфраструктурой.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube