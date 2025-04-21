Полицейский спас рыбака, который провалился под лед

В Верхотурье старший инспектор ДПС Иван Шилков спас рыбака, который провалился под лед.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, у инспектора был выходной, он рыбачил на слиянии рек Тура и Актай. Шилков заметил рыбака, который шел к берегу через полыньи. Внезапно мужчина исчез из виду, а затем раздался крик о помощи – он провалился под лед.

Полицейский поспешил на помощь, бросив удочку и подобрав по пути толстую ветку. Подбежав к месту происшествия, он аккуратно приблизился к провалу и протянул ветку утопающему. Ему помог еще один рыбак с палкой. Совместными усилиями они вытащили мужчину на берег.

Спасенный – житель поселка Привокзальный. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась.

Верхотурье, Елена Владимирова

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