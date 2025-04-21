Детей на Урале бесплатно привьют от ВПЧ

В Свердловской области детей от 9 до 14 лет привьют от вируса папилломы человека. Всего вакцинацию пройдут порядка 10 тысяч подростков, сообщили в региональном минздраве.

«Мальчиков необходимо вакцинировать, чтобы еще больше снизить распространенность ВПЧ среди населения. Полный курс прививок состоит из двух или трех доз вакцины. Для детей до 14 лет, не начавших половую жизнь, курс вакцинации включает две дозы с интервалом в шесть месяцев – именно эти две прививки оплачиваются за счет бюджета Свердловской области», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что ВПЧ передается половым путем и способен провоцировать онкозаболевания, включая рак шейки матки. Отметим, одна доза вакцины от ВПЧ в коммерческих клиниках, в среднем, обходится примерно в 10 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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