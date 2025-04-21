Свердловчанин приговорен к 12 годам колонии за государственную измену (ФОТО)

Свердловский областной суд вынес приговор Евгению Вараксину, который признан виновным в совершении преступления по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в апреле 2022 года Вараксин, проживая на территории Польши, перевел деньги международной организации, которая покупала для ВСУ экипировку, средства поражения и боеприпасы, предметы тактической медицины.

Преступные действия выявлены Управлением ФСБ России по Свердловской области.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил Евгения Вараксина к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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