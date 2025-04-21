В парке Маяковского станет еще больше камер видеонаблюдения и охраны

В парке Маяковского будет усилена охрана перед майскими праздниками. На территории ЦПКиО станет больше видеокамер и постов охраны.

Состояние парка сегодня проинспектировали депутаты городской думы. Директор ЦПКиО Павел Зубакин рассказал, что в этом году была установлена новая система звукового оповещения с автономным источником питания. Оповещение можно включать не во всей зеленой зоне, а только в ее части – так, например, удобнее разыскать родителей потерявшегося ребенка.

Кроме того, установлено 70 новых камер видеонаблюдения в местах, ранее не покрытых сетью. Теперь количество камер в парке достигло 300, еще 20 устройств находятся в запасе дирекции. Видео с камер транслируется на главный пост охраны в онлайн-режиме, имеется система распознавания лиц. Срок хранения записей – 30 дней. В этом же помещении находится кнопка вызова сотрудников полиции и Росгвардии. Среднее время прибытия правоохранителей – 6 минут, сообщили в дирекции парка.

Также в ЦПКиО в полтора раза выросло число постов охраны. В мае у каждого охранника появятся дополнительные средства защиты – дубинки и наручники. На форме сотрудников будут обязательно закреплены видеорегистраторы. Записи с них помогают разрешать спорные ситуации, а также служат доказательством правонарушений. Ежегодно охранники парка проходят обучение действиям в случае пожарной или террористической угрозы. Чтобы сократить время реакции на нештатные ситуации, сотрудники постоянно патрулируют всю площадь парка.

Кроме того, в этом году в парке появятся восемь столбов с тревожной кнопкой для посетителей парка и новые шлагбаумы с системой распознавания номера машин.

Общая площадь парка Маяковского составляет 100 гектаров. Ежегодно его посещают 7,2 миллиона человек, таким образом, территория парка относится к первой категории безопасности объектов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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