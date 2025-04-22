Авиарейс из Екатеринбурга в Сочи задержали более чем на 10 часов

Самолет авиакомпании «Победа» из Екатеринбурга в Сочи вылетит на 10 часов 30 минут позже. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Рейс DP-340 должен был отправиться сегодня в 06:10, однако его перенесли на 16:40. Причина задержки – позднее прибытие воздушного судна. Вылета ждут 176 человек.

«Пассажиры о задержке вылета рейса извещены заблаговременно, прибывших размещают в гостинице. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, оказание услуг пассажирам находится на контроле прокуратуры», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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