российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 апреля 2025, 09:40 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Авиарейс из Екатеринбурга в Сочи задержали более чем на 10 часов

Самолет авиакомпании «Победа» из Екатеринбурга в Сочи вылетит на 10 часов 30 минут позже. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Рейс DP-340 должен был отправиться сегодня в 06:10, однако его перенесли на 16:40. Причина задержки – позднее прибытие воздушного судна. Вылета ждут 176 человек.

«Пассажиры о задержке вылета рейса извещены заблаговременно, прибывших размещают в гостинице. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, оказание услуг пассажирам находится на контроле прокуратуры», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт,