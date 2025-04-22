Затопление моста парализовало транспортное сообщение с девятью деревнями

В Слободо-Туринском районе затопило низководный мост. В результате транспортное сообщение ограничено с деревнями: Решетникова, Сагай, Шадринка, Овчинникова, Городище, Красный Яр, Лукина, Жирякова и Черемнова.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, всего на территории региона затоплены три низководных моста и один мост разобран на период весеннего половодья. Автотранспортное сообщение ограничено с 14-ю населенными пунктами.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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