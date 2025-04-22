Пожар, вспыхнувший из-за короткого замыкания, унес жизнь человека в Березовском

В Березовском сгорел частный жилой дом по улице Карла Маркса. В результате пожара погиб человек.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки.

На месте работали 9 огнеборцев, было задействовано 4 единицы спецтехники. Пожар площадью 28 квадратных метров потушили за 55 минут.

«Специалисты МЧС России напоминают: проверяйте электроприборы на исправность; вовремя заменяйте неисправные провода; обезопасьте себя, приобретите пожарный извещатель, который спасет вашу жизнь», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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