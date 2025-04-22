российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 апреля 2025, 09:41 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Памятник погибшим хоккеистам «Локомотива» уберут от «Уральца»

В Екатеринбурге на следующей неделе демонтируют памятник погибшим хоккеистам команды «Локомотив» – его будут переносить на новое место. После трагедии памятник установили у арены «Уралец», которая была домашним льдом для екатеринбургского «Автомобилиста». Теперь с переездом команды на новый лед переедет и памятник.

По данным «Нового Дня», демонтаж пройдет на следующей неделе. Затем его установят у «УГМК-Арены».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,