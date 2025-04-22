Памятник погибшим хоккеистам «Локомотива» уберут от «Уральца»

В Екатеринбурге на следующей неделе демонтируют памятник погибшим хоккеистам команды «Локомотив» – его будут переносить на новое место. После трагедии памятник установили у арены «Уралец», которая была домашним льдом для екатеринбургского «Автомобилиста». Теперь с переездом команды на новый лед переедет и памятник.

По данным «Нового Дня», демонтаж пройдет на следующей неделе. Затем его установят у «УГМК-Арены».

Екатеринбург, Елена Сычева

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