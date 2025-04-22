60-летний водитель не уступил дорогу иномарке и погиб при столкновении

Накануне в Екатеринбурге столкнулись две машины Hyundai Solaris. В результате ДТП скончался 60-летний водитель, не уступивший дорогу. Автокатастрофа случилась около 22:00 в районе дома № 17 по улице Сыромолотова.

По данным облГАИ, выехав на главную дорогу со встречной полосы, мужчина не предоставил преимущество 21-летнему водителю, двигавшемуся по улице Высоцкого, и спровоцировал столкновение.

«Погибший имел стаж управления с 1996 года, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 3 раза. В каком состоянии находился мужчина в момент автоаварии, будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы. Второй мужчина за 3 года водительского стажа имеет 5 нарушений ПДД, по результатам проведенного инспекторами ДПС освидетельствования трезв. На месте происшествия автоинспекторами проводятся необходимые процессуальные действия. По данному факту назначено проведение расследования», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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